خطيب الأقصى في ذكرى النكبة: ما تزال مفاتيح البيوت الفلسطينية في جيوب أصحابها

وطن: كرس خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين خطبة الجمعة الرابعة من رمضان في المسجد الأقصى للحديث عن الذكرى 72 للنكبة أمام عدد محدود من موظفي دائرة الأوقاف ورجال الدين.

وقال الشيخ حسين في خطبته: "في مثل هذا اليوم من سنة 1948 كانت نكبة فلسطين الحبيبة، كان العدوان على هذه الأرض المباركة جراء وعود استعمارية ومخططات شيطانية لإقامة كيان غاشم ظالم في أرض فلسطين المباركة على حساب شعبها".

وأضاف: "لا زالت النكبة مستمرة بأشكال وأوصاف مختلفة ومتعددة، ولكن الهدف منها تصفية الوجود الفلسطيني في هذه الديار".

وتحدث عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين فقال: "حق العودة لن يزول بالتقادم ولن تنساه الأجيال.. فما زالت مفاتيح البيوت الفلسطينية في جيوب أصحابها في مخيمات الشتات وغيرها".

وتابع: "ما زالت أماني الفلسطيني يحملها أطفال هذا الشعب الذين راهن الأعداء عليهم بأن الكبار سيموتون وأن الصغار سينسون. نعم مات الكبار وورثهم الصغار أشد عزيمة وأشد ثباتا".

ومع انتشار فيروس كورونا، اقتصرت الفعاليات هذا العام على إطلاق صفارة الإنذار، كما وضع عدد من المسؤولين إكليلا من الورد على قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتسليم مذكرة إلى ممثل الأمم المتحدة في رام الله.