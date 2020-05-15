"الخارجية": 80 حالة وفاة و1487 اصابة و693 حالة تعاف في صفوف جالياتنا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع عدد الوفيات في صفوف ابناء الجاليات الفلسطينية حول العالم الى 80 حالة بينما بلغ عدد الاصابات 1487 اصابة تعافت 693 حالة

وقال الوزارة إن فريق العمل المصغر في الوزارة، يتابع قضية العالقين من الطلبة والمواطنين واللاجئين من أبناء شعبنا في عديد الدول، انتظاراً لنجاح الجهود الفلسطينية الرسمية المبذولة للحصول على موافقات دول الجوار لفتح المطارات والمعابر، حتى يتمكنوا من الدخول الى ارض الوطن.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بأن حصيلة اعداد العائدين من مصر الى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري ومنذ فتحه يوم الثلاثاء الماضي حتى يوم الخميس كانت على النحو التالي: الثلاثاء 76، الاربعاء 541، الخميس 544، باجمالي 1161 مواطناً وطالباً دخول الى قطاع غزة.

وأكد الفريق أن الجهود الرسمية المبذولة بشكل مركزي مع الاشقاء في دول الجوار وبتوجيهات مشددة من الرئيس محمود عباس لا تزال متواصلة للحصول على الموافقات المطلوبة، وبادر عدد من سفراء دولة فلسطين باجراء اتصالات مع نظرائهم سفراء الدول العربية الشقيقة خاصة لبنان والاردن ومصر، لفحص امكانية اجلاء عدد من الطلبة الفلسطينيين على رحلات اجلاء تلك الدول حيث يقيم ذويهم واسرهم.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية بتسجيل 4 اصابات جديدة في صفوفها، احدها في ميتشغن، و3 في شيكاغو، ليصبح عدد الاصابات 759، وتسجيل 9 حالات تعافٍ في نيوجرسي ليرتفع عدد حالات التعافي الى 254، ولم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد الوفيات 48 حالة.