العاهل الأردني: إذا ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة

وطن: قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنه إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال العاهل الأردني في لقاء له، اليوم الجمعة، "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

وأكد أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما.