وزيرة الصحة: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا و5 حالات شفاء

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة حي الثوري بمدينة القدس لمخالطي سيدة أعلن عن إصابتها سابقاً، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء.

وأضافت وزيرة الصحة في بيان صحفي، الجمعة، أن 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، حيث لا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت: لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس.

وأوضحت أن عدد الإصابات يرتفع في فلسطين إلى 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 119 حالة، بينها 61 في مدينة القدس، و52 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأشارت كيلة إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 431 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.