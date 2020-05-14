هاتف جديد آخر من هواوي يأتي بخدمات غوغل

وطن: أعلن وكلاء شركة هواوي في ألمانيا عن بدء استلام طلبات شراء هواتف P30 Pro New Edition التي ستوفر للمستخدمين إمكانية الاستفادة من تطبيقات متجر غوغل الإلكتروني.

وسيحصل الذين يتقدمون بطلبات شراء مسبقة لهذا الهاتف عبر مواقع شركة هواوي الإلكترونية على هدايا مجانية من الشركة، منها سماعة Huawei FreeBuds 3 اللاسلكية ومكبر صوت لاسلكي Huawei Mini Speakers ،يتصل مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف الجديد الذي يعتبر نسخة مطورة عن هواتف Huawei P30 Pro مطروح للبيع عبر مواقع هواوي على الإنترنت بسعر 749 يورو.

ويأتي الهاتف الجديد بهياكل أنيقة مقاومة للصدمات والخدوش بألوان Silver Frost، و Aurora واللون الأسود، ومحمية من الماء والغبار وفق معايير IP68 الدولية ، ومزودة بشاشات OLED بمقاس 6.47 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.

أما معالج هذا الهاتف فثماني النوى نوع Kirin 980، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (40+8+2) ميغابيكسل، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي، إضافة إلى واجهات تشغيل EMUI 10 المبنية على نظام "أندرويد-10"، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.