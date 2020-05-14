إعلان حظر شامل لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء الاردن

وطن: أعلنت السلطات في الأردن اليوم الخميس، الحظر الشامل 24 ساعة في كافة أنحاء المملكة وذلك من منتصف ليل الخميس - الجمعة.

وفي السياق، قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 4 اصابات جديد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 586 حالة.

وأضاف جابر في إيجاز صحفي، أن الحالات تتوزع كالآتي: حالتين مخالطتين بسائق الشاحنة في الخناصري، وحالة لشخص قادم من بريطانيا في البحر الميت، وسائق شاحنة من جنسية عربية على حدود العمري.

وتابع "أنه تم تسجيل حالة شفاء من الفيروس في مستشفى الأمير حمزة، والحالات تحت العلاج 133 حالة".

وأشار إلى أنه تم إجراء نحو 5 آلاف فحص مخبري يوم الخميس، ليتجاوز عدد الفحوصات عتبة الـ 131 ألف.

إلى ذلك، قالت صحيفة "الغد" المحلية نقلا عن مصدر طبي، إن السلطات عزلت بناية سكنية بمنطقة البارحة في إربد بعد إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا، فيما تم عزل منزل في بلدة الكريمة بعد إصابة شخص بالفيروس من المخالطين للمصابين.

وصرح المصدر بأن الشخصين ثبت إصابتهما بفيروس كورونا وهم من الذين خالطوا مصابين من مدينة إربد خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي ستقوم بجمع عينات من المخالطين للمصابين الجدد في منطقتي البارحة والكريمة، مع استمرار عزل المنطقتين.

وبحسب المصدر، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا الموجودة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ارتفع إلى 50 حالة وحالتهم العامة مستقرة.