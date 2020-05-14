غزة: لا إصابات بكورونا وملف فتح المساجد قيد الدراسة

وطن: أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، خلال الإيجاز اليومي، أنه منذ بداية الأسبوع الجاري تم فحص 429 عينة مخبرية، وكانت جميعها سلبية، بدون تسجيل أي إصابة جديدة.

وأشار إلى أنه سجل في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي، 20 حالة مصابة، تعافت منها 14، ولا زالت 6 حالات تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح البري.

ولفت القدرة، إلى أن الوزارة لا زالت تتابع 1031 مستضافًا في مراكز الحجر الصحي وجميعهم بحالة جيدة، ويقوم على رعايتهم 215 كاردًا من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المختلفة.

وذكر أن الوزارة أتمت إجراءاتها في معبر رفح من حيث فحص وفرز وتوعية العائدين من مصر عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أنه تم نقل 91 من العائدين وهم من الحالات المرضية إلى مستشفيات عدة لمتابعتها صحيًا.

وشدد القدرة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتعزيز السلوك المجتمعي، خاصةً في ظل انتشار الوباء بالمناطق المجاورة.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاني من نقص شديد في المستلزمات والمستهلكات الطبية والأدوية وغيرها.

من جانبه أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن ملف فتح المساجد لا زال قيد الدراسة والتقييم مستمر طبيًا وشرعيًا، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة الاحترازية المطلوبة.

وبشأن فتح معبر رفح، أشار معروف إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين استقبال 620 مواطنًا ويتوفع وصول عدد مماثل اليوم حتى ساعات الفجر الأولى من يوم غد الجمعة.

وأشار إلى أن هذا الفوج الثالث الذي يصل للقطاع بعد فتح معبر رفح بشكل استثنائي منذ بداية الأزمة.

وذكر أن طواقم حماية المستهلك نفذت 260 زيارة وجولة تفتيشية على المحال والأسواق للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري، وحررت محاضر ضبط وإتلاف.