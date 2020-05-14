اشتية: اجراءاتنا ستبقى كما هي وسنقرر الاجراءات التي ستتخذ خلال فترة العيد يوم السبت المقبل

وطن: قال رئيس الحكومة محمد اشتية، ان الاجراءات المتعلقة بمواجهة تفشي فايروس كورنا ستبقى كاملة كما هي لافتا الى اننا في المراحل الأخيرة من مواجهة الفايروس.

وقال اشتية ان الوضع الصحي حاليا مستقر ونسبة التعافي من بين المصابين بفايروس كورونا وصلت الى 77% ، وانه لا يوجد اي حالة بالعناية المكثفة .

وحذر اشتية قائلا ان الجائحة لم تنتهي حتى الان.

وحول الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة عيد الفطر ، قال اشتية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم "سوف نعلن عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال عيد الفطر يوم السبت المقبل".

من جانبه قال طلال ناصر الدين رئيس صندوق وقفة عز ان الصندوق تمكن من جمع نحو 60 مليون شيقل منذ انطلاقته .

واضاف ناصر الدين انه سيتم البدء بتوزيع التبرعات من صندوق وقفة عز من خلال البنوك يوم السبت المقبل.

وحول آلية الصرف ، قال ناصر الدين انه سيتم تقديم المساعدة لـ 40 ألف عامل بواقع 700 شيقل لكل فرد، كما سيتم تقديم 15 مليون شيقل لثلاثين ألف عائلة، وتقديم 2 مليون شيقل داخل مدينة القدس، و 6 مليون شيقل للجمعيات الخيرية والشتات، في حين ان المبلغ المتبقي سيتم تقديمه لوزارة الصحة من خلال شراء ما يلزمها.

يتبع ..