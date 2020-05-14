الإغاثة الزراعية تستأنف برنامج التدريب الاحترافي GO Professional

وطن: أعادت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) برنامج التدريب الاحترافي GO Professional ، وياتي ذلك ضمن برنامج تطوير السوق المتكامل الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وبإشراف من مؤسسة اوكسفام وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وطور القائمون على المشروع في الاغاثة الزراعية خطة متكاملة تتضمن الية تنقيذ التدريب مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة التي اقرتها منظمة الصحة العالمية في ظل تفشى فايروس كورونا المستجد.

و تؤكد الإغاثة الزراعية ان الخطة المعدة تتسم بالتركيز على متطلبات "منهجية المهام المركبة" وتطبيق أساسياتها مع بعض التغيير في هيكلة تقسيم المتدربين لمجموعات صغيرة تتراوح من (5 – 6) متدربين ، وتحديد مواعيد تواجد المتدربين في مقر الاغاثة للتقليل من الازدحام في القاعات التدريبية الى جانب تفعيل التعلم الالكتروني عبر برنامج Zoom.

كما تم تحديد ممر خاص لدخول المتدربين لمبنى الإغاثة بعد تزويدهم بأدوات السلامة الشخصية من كمامات وقفازات وأدوات تعقيم ، كما تم تجهيز قاعات التدريب بما يضمن سلامة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ".

و تم توفير جميع اللوجستيات اللازمة لانجاح عملية التدريب منها توفير المواصلات، قرطاسية، الانترنت، أجهزة الحاسوب وغيرها كما تم التوقيع من قبل المتدربين وفريق المشروع على إقرار خاص بالعودة لمواصلة العمل في ظل فيروس كرونا.

أما فيما يتعلق بالعملية التدريبية، تم تحويل بعض الخطوات التعلمية عبر برنامج Zoom ، كما قسم المتدربين إلى ثلاثة مجموعات تخصصية ولكل منها قائد ، اضافة الى انشاء مجموعات متخصصة عبر برنامج "الواتس أب" لتسهيل التواصل بين المجموعات وفريق المشروع اضافة الى تنسيق الاجتماعات واللقاءات عبر برنامج Zoom ، وتسهيل عملية المتابعة ووضع الخطط للتطبيق العملي وعروض التغذية الراجعة.

وفيما يتعلق بالجانب العملى فقد تم تقسيم المتدربين الي مجموعتين تتضمن المجموعة (7 – 8 متدربين) شريطة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة داخل الحقل وأثناء تطبيق العملي.