مركز "مساواة" يعلّق على قرار إلغاء القرارين بقانون رقم (4 و12) لسنة 2020

وطن: أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، بياناً علّق فيه قانونياً، على قرار إلغاء القرارين بقانون رقم (4و12) لسنة 2020، واللذان ينصان على تعديل قانون مكافئات ورواتب رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والمحافظين.

وفيما يلي نص بيان مساواة الذي وصل وطن نسخة منه:

كفى استهتاراً بعقول الناس وتهديداً للأمن القومي

على خلفية إلغاء

بالاطلاع على النصّ الحرّفي للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2020، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافئات ورواتب رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والمحافظين، رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، والصادر بتاريخ 29/4/2020 والمتضمن إنفاذه من تاريخ صدوره "صدور القرار 14 المُلغي للقرار 4"، والاطلاع على القرار بقانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 المُعدل لقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005، والمتضمن إنفاذه بتاريخ صدوره في 29/4/2020 "صدور القرار رقم 15 المُلغي للقرار رقم 12" والمنشورين في العدد 167 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 13/5/2020؛

وبالعودة للقرارين بقانون الملغيين نجد بأن القرار بقانون رقم 4 صدر بتاريخ 27/2/2020 متضمناً إعماله من تاريخ صدوه، والقرار بقانون رقم 12 صدر بتاريخ 16/4/2020 وأُعمِل به من تاريخ نشره في 20/4/2020، القرار بقانون رقم 4 هو الأكثر تأثيراً على الخزينة العامة إذ تضمن تمكين كل من هم/هن بدرجة وزير أو من في حكمهم من استرجاع كافة الأموال التي دفعوها منذ تاريخ إشغالهم للوظيفة العامة وحتى تاريخ ترقيتهم إلى درجة وزير أو من في حكمه، كأقساط لصندوق التقاعد العام، مع إبقاء تمتعهم برواتبهم التقاعدية دون أن يُكلفوا بدفع أي قسط مُلزم به الموظف العام في الصندوق، وذلك بمساواتهم مع المزايا التي مُنحت لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 سيئ الصيت، على اعتبار بأن القرار بقانون رقم 12 اكتفى برفع سن التقاعد لهم من 60 إلى 65 عام؛

بالاطلاع على كل ما ذُكر، يتبيّن بوضوح الفارق الزمني بين نفاذ القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 والقرار بقانون رقم 14 لسنة 2020، إذ أن الأول صدر وأُنفذ بتاريخ 27/2/2020 في حين صدر الثاني وأُنفذ بتاريخ 29/4/2020، الأمر الذي يُبين بأن المدة الزمنية الفاصلة بين نفاذهما تبلغ 63 يوماً "نفاذ لميزة استرجاع الأموال"، وهي مدة كافية لاسترجاعها بغطاءٍ "قانوني" يحول دون إلزام المستفيدين والممكنين قانوناً من استرجاع ما دفعوه من أقساط التي استرجعوها خلال مدة ال 63 يوماً بإعادتها، فلا أثر للقرار بقانون 14 لسنة 2020 المُلغي للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 ولا نتيجة ولا قيمة ولا معنى له من الزاوية القانونية، سيما وأن القرار بقانون الجديد والصادر بتاريخ 29/4/2020 لم يتضمن نصاً مُلغياً للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 من تاريخ إصداره، واعتباره كأن لم يكن وشلّ وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، والحال ذاته ينطبق على القرار بقانون رقم 15 بشأن من استفاد منه خلال التسعة أيام الفاصلة بين تاريخ نفاذ القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 والقرار بقانون رقم 15 المُلغي له.

إن صياغة القرارين بقانون الجديدين المُتعمدة تُعبّر في الحقيقة عن انتهاج مَن أعدّوه لسياسات تحمي مصالحهم وتُقدّم للمواطنين/ات بطريقة أشبه ما تكون بلعبة "توم وجيري" أو لعبة "الغُماية"، تُدار بطريقة الذكاء المكشوف، المُستهدف التحايل، واستغفال الناس، وتبرير المصالح، ونهب المال العام بثوب يتناقض مع القيم والمبادئ الدستورية والأصول التشريعية بفرض أن القرارات بقانونين تشريعات جائزة.

إن صياغة القرارين بقانون الجديدين التي جاءت خُلواً من أية قيمة أو أثر قانوني ذا شأن او اعتبار أو تأثير على سريان القرارين بقانون موضوعهما، تناقض القيم القانونية والأخلاقية والمبادئ الدستورية وقواعد الحكم الرشيد، وتجعل من المال العام مالاً سائباً، وتُعرض الخزينة العامة وصندوق التقاعد العام للإفلاس، وتُمكن فئة من المستفيدين منهما التمتع بأموال عامة ضخمة بغطاء "قانوني"، وتُظهرهم بمظهر الملتزمين والمتصرفين على هديه، وتُشرعّن تبديد المال العام دون أي وازع.

صحيح أن التشريع ليس قراراً إدارياً الأمر الذي لا يجعله خاضعاً لمقولة سحب القرار التي تنطبق على القرار الإداري وليس على التشريع، وصحيحَ أيضاً أن التشريع حتى يحقق غايته يجب أن يتضمن نصاً واضحاً بإلغاء التشريع السابق له من تاريخ صدور القرار السابق واعتباره كأن لم يكن، وشلّ وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت أو قد تترتب بنتيجة إصداره وسريانه، إلى جانب تكليف الجهات الرسمية ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترجاع الأموال التي تكون قد صُرفت بموجب القرار السابق، وهذا ما كان على مُعدّي القرارين بقانون الجديدين الالتزام به وإعماله، الاّ أنهم لم يفعلوا ذلك عمداً، حماية لمصالهم، وضرباً وانتهاكاً للمصلحة العامة.

إننا نرى بأن لعبتي "الغُماية" "وتوم وجيري"، لا تتلاءمان مع السياسة التشريعية، ولا تتسقان مع موجبات ومتطلبات القانون وسمات العملية التشريعية- مرة أُخرى إذا تجاوزنا عدم دستورية القرارات بقوانين بالأصل-.

والمُثير للاستهجان بأن القرارين بقانون الجديدين اللذين مثلا مكافأة إضافية لشريحة الوزراء ومن في حكمهم زادت من ثرواتهم المالية على حساب العجز والجوع والفقر، الذي تعاني منه غالبية المواطنين/ات، تزامن إصدارهما مع صدور قرار رئيس الوزراء المناقض للقانون الأساسي، والقاضي بحسم أجر يوميّ عمل من الموظفين العموميين وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، ومنهم أيضاً الأطباء والممرضين/ات الذين كان من المفترض مكافأتهم، وكأن منطوق هذا القرار الصادر عن رئيس الوزراء لسان حاله يقول ها قد ألزمنا الموظفين بما فيهم الوزراء ومن في حكمهم بدفع أجر يوميّ عمل إسهاماً في مكافحة الوباء وتبعاته، متناسياً أن ذلك لا يتعدى فنجان قهوة قياساً لملايين الشواكل التي استرجعها من هم بدرجة الوزراء أو من في حكمهم خلال ال 63 يوماً الماضية.

وعليه فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، نُطالب وندعو كافة المواطنين/ات إلى رفع الصوت عالياً للمطالبة بالآتي:

مطالبة وزير المالية ورئيس هيئة التقاعد العام ورئيس الوزراء وكل من له علاقة بإدارة صناديق التقاعد والمال العام ببيان الحقيقة والكشف عما إذا تم استرجاع أية أموال من صندوق التقاعد لأيِ من المستفيدين/ات من القرارين بقانون الملغيين خلال ال 63 يوماً الماضية، وإعلان ذلك للمواطنين/ان.

اتخاذ المقتضى القانوني الملائم لإلغاء القرارات بقانون الأربعة وذلك بإصدار قرارين بقانون جديدين يتضمنان بوضوح وصراحة النص إلغاء القرار بقانون 4 لسنة 2020 والقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 من تاريخ صدورهما واعتبارهما كأن لم يكونا، وشلّ وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت أو قد تترتب عليهما، وتكليف الجهات الرسمية ذات الاختصاص باسترجاع كافة الأموال التي ٌقُبضت من قبل أي موظف/ة عامة بدرجة وزير، وإلزامهم بدفع الأقساط المستحقة على الموظف العام لصالح صندوق التقاعد في حال استحقاقه لراتب تقاعدي.

اتخاذ الإجراءات الكفيلة والممكّنة لاسترجاع الأموال التي صُرفت خلال ال 63 يوماً الماضية لتلك الفئة من الموظفين/ات العمومين بدرجة وزير ومن في حكمهم.

إجراء التحقيق الإداري والجزائي بحق كل من ساهم في إعداد القرارات بقانون الأربعة وإنفاذها، بما في ذلك مسائلتهم وعزلهم من وظائفهم.

إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 2020 المتضمن تحويل ديوان الرئاسة إلى حكومة تعلو الحكومة ويمنح لرئيسه راتباً تقاعدياً دون إلزامه بدفع أي اشتراك في الصندوق، والذي نرى بانه القرار بقانون الأخطر من نوعه.

إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته بوصفه التشريع المُسند لظاهرة التمييز الوظيفي بمنح امتيازات لفئة محددة من الموظفين/ات العموميين على غير سند واعفاءهم من دفع اشتراكاتهم في دفع صندوق التقاعد شأنهم في ذلك شأن سائر الموظفين/ات العموميين، وذلك مع مراعاة عدم استثمار هذا الإلغاء كمبرر لإصدار قرارات بقانون تطال بالتعديل أو الإلغاء لقوانين.

التوقف النهائي والشامل عن إصدار قرارات بقوانين التي للأسف باتت توسم بالقرارات بقوانين على المقاس، وباتت تُشكل أداة للعبث بالاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار المجتمعي.

كفى استغلالاً للمواطنين/ان، وكفى استهتاراً بعقولهم، وكفى مسّاً بحقوقهم وكرامتهم، وكفى إهداراً للمال العام وتهديداً للأمن القومي.