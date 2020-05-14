استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

وطن: قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان الارتباط المدني الفلسطيني ابلغها باستشهاد مواطن ( لم تعرف هويته بعد ) عقب اطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوا.

وكانت قناة "كان" العبرية، أعلنت عصر اليوم الخميس، إصابة جندي للاحتلال في عملية دهس قرب مستوطنة نغوهوت جنوب الخليل، فيما تحدثت وسائل غعلام عبرية، ان منفذ العملية استشهد جراء إطلاق جيش الاحتلال عليه النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "وردت تقارير عن عملية دهس بالقرب من مستوطنة نغوهوت في منطقة الخليل".

وقال المتحدث إنه تم تحييد منفذ الهجوم، وباقي التفاصيل الأخرى قيد الفحص.