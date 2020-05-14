وزارة النقل والمواصلات لوطن: سيصدر قرار بإعادة فتح دوائر التراخيص خلال 72 ساعة بشروط وقائية جديدة ومشددة

رام الله – وطن: أوضح وكيل وزارة النقل والمواصلات، عمار ياسين، أنّ الوزارة أغلقت دوائر التراخيص في كل من رام الله وبيت لحم والخليل بسبب عدم التزام المواطنين باجراءات السلامة والوقاية.

مؤكداً في اتصال هاتفي مع وطن أن الاكتظاظ أمام الدوائر كان كبيرا.. "قلنا لهم في حال عدم التزامكم بالنظام والمسافات اللازمة سنغلق الدوائر، كما لم ينصاعوا لتعليمات الأمن، وهو الأمر الذي اضطرنا لإغلاق هذه الدوائر".

وقال ياسين إن الوزارة تقوم حاليا بدراسة اجراءات وقائية جديدة ومشددة، وسيصدر قرار من وزير النقل والمواصلات خلال 72 ساعة بإعادة فتح هذه الدوائر، بما يضمن سلامة المواطنين من مخاطر انتشار فايروس كورونا.

رحال لوطن: جميع المركبات التي انتهى ترخيصها بعد 5-3 يتم تجديدها تلقائيا على الحاسوب

من جهته أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال في اتصال هاتفي مع وطن أن دوائر الوزارة ستعمل بترخيص المركبات التي انتهى ترخيصها قبل حالة الطوارىء فقط، أي قبل تاريخ 5 آذار/مارس.

وتابع: جميع المركبات التي انتهى ترخيصها بعد 5 آذار/مارس (شهر 3) يتم تجديدها تلقائيا على الحاسوب حتى انتهاء حالة الطوارىء في الخامس من شهر حزيران المقبل، وهناك تنسيق مسبق مع الاحتلال لعدم مخالفة المركبات في هذه الفترة.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أعلنت الاثنين الماضي عن فتح مديريات (رام الله والبيرة، الخليل، بيت لحم) أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 14/5/2020، على أن يكون الدوام من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعه ٢ ظهرا .

وشددت الوزارة على مراعاة كافة إجراءات السلامة والبروتوكول الصحي في المديريات وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية، والالتزام بالنظام وتعليمات الأمن في كل مديرية بحيث يكون هناك مراجع واحد لكل موظف.

وقالت الوزارة انه سيتم تقديم الخدمة لكل محافظة على حدى بحيث يعتمد الموظف على البطاقة الشخصية للمواطن لتحديد مكان الإقامة ويمنع تقديم الخدمات لمواطنين من خارج المحافظة، مع الالتزام بتعليمات دولة رئيس الوزراء بمنع التنقل بين المحافظات.

وطالبت الوزارة من المراجعين الإلتزام بإرتداء الكمامه والقفازات الطبية.