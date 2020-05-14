جنين: محكمة الاحتلال تمدد توقيق 4 أسرى من يعبد لمدد متفاوته

جنين - وطن: مددت محكمة الاحتلال العسكرية "سالم"، اليوم الخميس، توقيف أربعة أسرى من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لمدد مختلفة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور بأن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف الأسرى قاسم خالد أبو بكر للمرة السادسة على التوالي، ومرسيل باسم أبو بكر لمدة 7 أيام، وناصر بسام أبو بكر لمدة 12 يوما، وعلي محمود أبو بكر لمدة 7 أيام.

وأشار إلى أنه تم تحويل الأسير أحمد جواد أبو بكر للتحقيق في معتقل "بيتح تكفا".