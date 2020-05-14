غزة: تشكيل جسم نقابي لضمان تنفيذ نصوص قانون الجمعيات الخيرية والقرارات المتعلقة بحماية المؤسسات الأهلية

وطن: نفذت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية يوم أمس ورشة قانونية حول "الآثار القانونية المترتبة على المؤسسات الاهلية والعاملين فيها في قطاع غزة في حالة الطوارئ "، وذلك باستخدام تقنية تطبيق "زووم" والتي استهدفت رؤساء الجمعيات والمؤسسات الاهلية في قطاع غزة.

تضمنت الورشة ، على تعريفات عديدة من قانون العمل الفلسطيني، حيث تناول نصوص وقوانين حول الأجر، الإجازات، العمل، الإيقاف المؤقت، العطل الأسبوعية، العمل النقابي، وبدل العمل الإضافي. كما تم التطرق لواجبات العاملين، قرارات أخرى صدرت خلال فترة الطوارئ من قبل الحكومة. وأهم التحديات والصعوبات التي تواجهها المؤسسات في قطاع غزة.

واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها وضع خطط طواريء عند تطوير الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الاهلية ، التأكيد على دور الحكومة في دعم المؤسسات الأهلية والتعاون معها وتسهيل عملها، تشكيل وحدة رصد لمتابعة أية انتهاكات بحق العاملين في المؤسسات الأهلية. تشكيل جسم نقابي من جميع المؤسسات الأهلية لضمان تنفيذ نصوص قانون الجمعيات الخيرية والقرارات المتعلقة بحماية المؤسسات الأهلية في قطاع غزة، تسهيل وصول المؤسسات إلى جميع المعلومات والبيانات اللازمة حول إمكانيات تجاوز الأزمة والحلول البديلة، تعزيز التشبيك والتعاون بين المؤسسات الأهلية للعمل على ما بعد حالة الطوارئ وتجاوز الأزمة.

وتنفذ هذه الورشات بهدف بناء قدرات المؤسسات والعاملين فيها وتوعيتهم بالقوانين الناظمة لعملها ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني: المحرك الاساسي لتنمية المجتمع المدني والتأثير في السياسات العامة" الذي تنفذه الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية – PNIN بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO، والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية – القدس . والذي يهدف الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في الحوار الوطني، والسياسات العامة، والتشبيك على المستوى الاقليمي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.