الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا يختفي قط

وطن: حذرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن فيروس كورونا "قد لا يختفي قط". وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، من مغبة التكهن بوقت اختفاء الفيروس.

وقال رايان إنه حتى في حال التوصل إلى لقاح، فإن السيطرة على الفيروس ستتطلب "جهدا ضخما". وتابع رايان أنه "من المهم طرح ذلك للنقاش: قد يصبح كورونا فيروسا متوطنا في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي قط".

وأضاف أن "فيروس إتش اي في (المسبب للإيدز) لم ينته وجوده، ولكننا تعايشنا معه" .كما أعرب عن اعتقاده بأن "لا أحد بوسعه التكهن بوقت اختفاء هذا الفيروس". وأشار رايان الى وجود امراض تم التوصل الى لقاح لها لكن لم يتم القضاء عليها كالحصبة على سبيل المثال.

وتوفي نحو 300 ألف شخص في شتى أنحاء العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا 160 الف منها في أوروبا وفق إحصائية جديدة، فيما تم تسجيل أكثر من 4.3 مليون حالة إصابة.