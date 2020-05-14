الاحتلال ينشىء معسكراً جديداً بجانب منطقة عرب المليحات بالأغوار

وطن: بدأ جيش الاحتلال، بتدشين معسكر جديد لقواته بالقرب من مضارب عرب المليحات في محافظة أريحا، والواقع في نهاية طريق المعرجات.

ويرجح، أن هذه الخطوة هي واحدة من تدابير حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ لضم الأغوار الفلسطينية، التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية؛ وإخضاعها لقوانين الاحتلال، حسب خطة الضم، التي بوشر بتنفيذها في تلك المنطقة.

وناشد سكان المضارب الحكومة الفلسطينية، لمساعدتهم في التصدي لهذا الإجراء، الذي سينتهي إلى ترحيلهم من مساكنهم بحجة تهديدهم لأمن وسلامة المعسكر الجديد.

كما ناشدوا للاهتمام بهم وبمضارب البدو بشكل عام، نظير ما يلاقونه من تهديد على مدار الساعة من المستوطنين وجيش الاحتلال، الذي يسهر على تلبية احتياجات المستوطنين، التي

يتصدرها طرد السكان الفلسطينيين، وإخلاء مناطقهم، تمهيداً لضمها للمستعمرات الإسرائيلية، التي لا تكف عن التوسع؛ والاستحواذ على الأراضي الفلسطيني القريبة منها.