لليوم الـ3 على التوالي.. مصر تفتح معبر رفح أمام العالقين

وطن: يواصل الجانب المصري، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البري أمام حركة العالقين، باتجاه قطاع غزة.

ووصل خلال اليومين الماضيين مئات المسافرين العالقين في الأراضي المصرية منذ أسابيع بفعل أزمة فايروس كورونا، حيث تم فتح المعبر لمدة 3 أيام منذ نحو أقل من شهر لدخول عالقين آخرين.

ويتوقع أن يصل عدد العالقين الذين سيتم إدخالهم لغزة نحو 1500 مواطن، حيث يتم نقلهم بعد اتخاذ إجراءات الوقاية والفحص اللازمة من فيروس كورونا، إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء فترة 21 يومًا قبيل السماح لهم بمغادرتها إلى منازلهم.