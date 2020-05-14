كورونا عالميا: نحو 297 ألف وفاة و4 مليون و412 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- "كوفيد 19"، حتى مساء الأربعاء، أن الفيروس أودى بحياة 296,972 شخصا في العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 4 مليون و412 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليون و647 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، أعلنت 17 دولة عربية، الأربعاء، وفاة 45 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 6,173 إصابة جديدة مؤكدة، بزيادة طفيفة في الحصيلة اليومية للوفيات مقارنة مع حصيلة الثلاثاء التي كانت 44 حالة وفاة، وبتراجع عن حصيلة إصابات ذات اليوم الذي اكتشف خلاله 6,515 إصابة مؤكدة، في 14 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأربعاء، أكثر من 74 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,521 حالة وفاة، حتى الآن.

وما تزال الولايات المتحدة الأميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الأربعاء، عن 1,501 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 84,926 شخصا، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة اكثر من مليون و426 ألف شخص، منهم 17,545 إصابة جديدة حتى الآن.

بريطانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالميا، بلغت حصيلة الوفيات لديها 33,186 شخصا، منهم 494 الأربعاء، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 229,705 إصابات، منهم 3,242 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

أما ايطاليا فتحتل المركز الثالث، وسجلت الأربعاء، 195 حالة وفاة، من مجموع 31,106 وفيات، فيما أعلنت عن اكتشاف 888 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 222,104 حالات مؤكدة.

اسبانيا من جانبها عادت الأربعاء لتتقدم مركزا عالميا واحدا على حساب فرنسا، لتستعيد بذلك مركزها الرابع من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي بلغت 27,104

وفيات، منهم 184 الأربعاء، وحصيلة 271,095 إصابة، منهم 1,575 في آخر 24 ساعة.

لتتراجع فرنسا وتستقر عند المركز الخامس، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 27,074 شخصا منهم 83 الأربعاء، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 178,060 شخصا، ولم يعلن بعد عن عدد المصابين في آخر 24 ساعة.

يليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 12,703 أشخاص، منهم 299 الأربعاء، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 181,518 حالة مؤكدة، منهم 3,916 في آخر 24 ساعة.

لتستقر بلجيكا في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 8,843 حالة، منهم 82 الأربعاء، وحصيلة 53,981 إصابة، منهم 202 آخر 24 ساعة.

يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 7,859 شخصاً، منهم 121 الأربعاء، وبحصيلة 174,098 إصابة، منهم 927 آخر 24 ساعة.

إيران التي لا تزال تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,783 شخصاً، منهم 50 الأربعاء، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 112,725 إصابة، منهم 1,958 آخر 24 ساعة.

كما ولا تزال هولندا تستقر عند المركز العاشر عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 5,562 شخصا، منهم 52 الأربعاء، وحصيلة اصابات تبلغ 43,211 إصابة، منهم 227 آخر 24 ساعة.

كندا من جانبها تستقر عند المركز الـ11، بحصيلة وفيات بلغت 5,301 شخصاً، منهم 132 الأربعاء، كما سجلت 1،043 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 72,200 حالة في البلاد.

كما وتستقر الصين، عند المركز الـ12، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الأربعاء، ومنذ ايام عديدة ماضية، أي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,926 حالة، منهم 7 إصابات جديدة في آخر 24 ساعة.

45 وفاة و6,173 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

أوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت الأربعاء، عن 45 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الكويت، الجزائر، العراق، الإمارات، اليمن، والبحرين، فيما سجلت 9 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 12 شخصا، من مجموع 556 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 338 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 10,431 حالة.

وسجلت السعودية 9 حالات وفاة، من مجموع 273 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 1,905 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 44,830 شخصاً، وتشهد السعودية منذ 18 أبريل الماضي، على التوالي، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت الكويت وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 82 شخصا، كما سجلت 751 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,028حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 522 شخصا، فيما سجلت 186 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,253 حالة حتى الآن.

وسجلت العراق وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 115 شخصا، فيما سجلت 119 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,032 حالة حتى الآن.

كما وسجلت الإمارات وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 206 أشخاص، كما سجلت 725 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 20,386 حالة حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 12 شخصا، كما سجلت 5 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 70 حالة حتى الآن.

كما وسجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 10 أشخاص، فيما سجلت 285 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,816 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأربعاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 1,390 إصابة جديدة، من مجموع 26,539 حالة، توفي منهم 14 شخصا حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان 298 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,019 حالة، توفي منهم 17 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت المغرب 94 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,512 حالة، توفي منهم 188 شخصا حتى الآن.

وسجلت الصومال 49 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,219 حالة، توفي منهم 52 شخصا حتى الآن.

كما سجلت جيبوتي 12 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,268 حالة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.

وسجلت لبنان 8 إصابات جديدة، من مجموع 878 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 6 إصابات جديدة لأربعة طلبة من العائدين وسائقين على الحدود، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 582 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

كما سجلت سوريا إصابة جديدة واحدة، من مجموع 48 إصابة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.

وأخيرا سجلت فلسطين إصابة واحدة لسيدة من منطقة حي الثوري في القدس المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 548 حالة، تماثل للشفاء منهم 421 مريضا، لتصل بذلك نسبة الشفاء في فلسطين إلى 76.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما توفي 4 أشخاص من مجموع عدد المصابين حتى الآن.