وطن الأخبار فلسطيني

أسعار صرف العملات

14.05.2020 07:11 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:

الدولار:3.53
الدينار:4.97
اليورو:3.81
الجنيه:0.22

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