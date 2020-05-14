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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بلدة يعبد غرب جنين
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الطقس: أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلها بـ 9 درجات
كورونا عالميا: نحو 297 ألف وفاة و4 مليون و412 ألف إصابة
أسعار صرف العملات
14.05.2020
07:11 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:
الدولار:3.53
الدينار:4.97
اليورو:3.81
الجنيه:0.22
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