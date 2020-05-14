سحب ام إلغاء قانون الاغنياء

كتب: المحامي محمد هريني

ليس شغفاً باصطياد الاخطاء في منظومة عجلتها القانونية معطوبة تماماً في جميع نواح الحياة الديمقراطية ، وانما هو سعي للحفاظ على ما تبقى من مقدرات الشعب في صناديق الفقر المنهوبة باسم القانون ، وعندما مرر القراران بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ المتعلق بتعديل قانون تقاعد الوزراء لصالح من هم بدرجة وزير بتاريخ ٢٧ /٢/ ٢٠٢٠، وقرار بقانون المتعلق بتعديل قانون التقاعد العام لصالح من هم بدرجة وزير ايضاً بتاريخ ١٦ /٤/ ٢٠٢٠ كان واضحاً أن الحكومه لا تعلم بذلك، والتي اتخذت موقفاً واضحاً ضدهما وطالبت السيد الرئيس بالغائهما فوراً استجابةً لوعي الرأي العام، والذي بدوره قام بالغائهما، لحجم آثارهما الكارثية على الخزينه العامه وصندوق التقاعد، وحجم آثارهما لصالح من يحمل درجة وزير، بدليل قبوله الفوري لطلب الحكومه بإلغائهما ، لا يحتاج الامر شكورا على استعادة الشعب حقه من السلب والضياع، جميع الانظار تترقب صدور نص الغاء القرارين بقانون في الجريدة الرسميه والذي نشر بتاريخ ١٣ /٥/ ٢٠٢٠ في العدد ١٦٧ من الجريدة الرسميه، وكانت الهفوة الجديدة بعيوب نص الالغاء حيث ومن ناحية قانونية صرفه هناك فرق كبير بين الغاء القرار بقانون على صيغته المنشوره في الجريدة الرسمية والتي تعني قانوناً أن الالغاء تم من تاريخه وليس من تاريخ صدور القانون او نشره، وفرق بين سحب القرار بقانون واعتباره كأن لم يكن، لأن السحب يعني قانوناً الغاء القرار بقانون من تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن والغاء جميع آثاره من تاريخ اصدار القانون الملغي ، بالاضافة الى أن أية مراكز قانونية تكونت وأية تسويات ماليه تمت خلال فترة سريان القانون الملغى وفق صياغته والبالغه شهرين تقريباً تكون صحيحه قانوناً وحق مكتسب لكل من هو بدرجة وزير قام بعمل تسوية ماليه مع صندوق التقاعد وتم صرف اقتطاعاته المالية بالغاً ما بلغت ، ولن اتورع خجلاً او حباً حين اقول ان رئيس هيئة مكافحة الفساد استرد جميع اشتراكاته التقاعدية بالاستناد الى القانون الملغى، والسؤال خلال هذه الفتره ما بين سريان التعديل والغائه ما هي الاحصائية للشريحة المستفيدة بعمل تسويات ماليه وقبض قيمة الاشتراكات؟ وكم عدد هذه التسويات ؟ وما هو حجم المبالغ الماليه التي قبضت من قبلهم؟وهل هناك من بلغ سن التقاعد أو أحيل للتقاعد خلال تلك الفتره بين سريان القانون والغائه بهذه الصيغه؟ وهل تم انهاء معاملاتهم الماليه مع الهيئه؟وهل تم صرف مستحقاتهم من الاقتطاعات؟وهل استمر بالعمل بصيغه اخرى مثل عمل عقد او تمديد خدمته أو انطباق قانون اخر عليه مثل قانون ديوان الرئاسه مثلاً الذي استفاد منه رئيس ديوان الرئاسه الذي انتهت خدمته في الوظيفه العامه هذا الشهر.

والذي استمر بالعمل واستفاد من كامل اشتراكاته التقاعديه واستفاد من زيادة الراتب كوزير وتقاعده كوزير علماً بأنه كان يحمل درجة وزير، وهو الشخص الوحيد الذي بقي مستفيداً من قانون ديوان الرئاسه الذي مرر خلال فترة الطوارئ والذي اثار جدلاً واسعاً والذي لازال سارياً حتى اللحظه، إن الجهة المختصه التي صاغت القانون والتي تحفظت على الاعلان عن صيغته حتى نشره في الجريدة الرسميه -بقصد او بغير قصد- تعرف جيداً الفرق بين السحب والالغاء وتعرف اثارهما جيداً وبدقه، وتتجاهل ابجديات الصياغه القانونيه وآثارها التي عانينا منها كثيراً.

المطلوب بلسان الرأي العام الذي انتفض غضباً إزاء قانون يخاطب فئة الاغنياء إعادة صياغة القرار بقانون على النحو التالي دون تغيير أي حرف " سحب القرار بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته والغاء جميع آثاره واعتباره كأن لم يكن" وذلك لتحقيق الغاية المبتغاه من الغاء هذا القرار بقانون والغاء أية آثار ترتبت على ذلك من ضمنها إعادة اية مبالغ تم استردادها من صندوق التقاعد العام ، ومطلوب من هيئة التقاعد بشكل فوري ودون ابطاء الافصاح عن أية تسويات ماليه تمت خلال فترة نفاذ القرار بقانون المتعلق بتقاعد الوزراء، وأية مبالغ صُرفت لأي كان ممن يحمل درجة وزير، والعمل على استرداد هذه الأموال ، وان أية تسويات لأي كان استناداً لفترة سريان القانون هي عملية تحايل والتفاف على القانون.