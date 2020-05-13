صعود الدولار بعد استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي خفض الفائدة دون الصفر

وطن: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات، يوم الأربعاء، بعد أن رفض جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فكرة اعتماد أسعار الفائدة السلبية كأداة للتحفيز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، 0.23 بالمئة إلى 100.26، وكان المؤشر قد انخفض إلى 99.57 في وقت سابق من الجلسة.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى "وسترن يونيون لحلول الأعمال" في واشنطن، إن "استبعاد السيد باول الحاسم لأسعار الفائدة السلبية سينزل كالموسيقى على آذان المراهنين على صعود الدولار الذين قد يستغلون ما حدث اليوم لشراء العملة ودفعها للصعود".

ودفعت قوة الدولار بالجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع، وانخفضت العملة البريطانية 0.37 بالمئة في أحدث سعر لها مقابل نظيرتها الأمريكية.

ونزل الدولار النيوزيلندي 1.6 بالمئة بعد أن ضاعف البنك المركزي السندات التي يشتريها وفتح الباب لأسعار الفائدة السلبية، مما خفض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

المصدر: (رويترز)