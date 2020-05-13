تنطلق بايقاد الشعلة .. الاعلان عن فعاليات احياء ذكرى النكبة

وطن: اعلنت فصائل العمل الوطني والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق اللاجئين والمهجرين (بديل) والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين وعدد من المؤسسات والحراكات الشعبية في لبنان واراضي فلسطين 48 عن اطلاق سلسلة من الفعاليات والانشطة الوطنية التي تؤكد على التمسك بحق العودة وتتناسب مع اجراءات الوقاية الصحية بسبب فايروس كورونا والجهود لمنع انتشاره.

وتنطلق فعاليات احياء ذكرى النكبة الثالثة والسبعون يوم غد الخميس الساعة العاشرة ليلا بايقاد شعلة العودة في العشرات من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدن فلسطين التاريخية والمخيمات الفلسطينية بلبنان الى جانب عدد من المدن في اوروبا والعالم للتاكيد على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة وعلى راسها حق عودة اللاجئين الى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية واهمها القرار 194.

وقال نضال العزة مدير مركز بديل ان فعاليات ايقاد الشعلة في المواقع اخذة بالازدياد عاما بعد عام للتاكيد على عدة رسائل وطنية اهمها اننا كفلسطينيين موحدين ومتمسكون بحقوقنا الوطنية وعلى راسها حق العودة الى ديارنا التي هجرنا منها بفعل العدوان الصهيوني على ارض فلسطين واقامة دولة العنصرية والابارتهايد على انقاض الشعب الفلسطيني .

واشار العزة الى ان فعاليات ايقاد الشعلة ستنطلق يوم غد الخميس الساعة العاشرة ليلا في العديد من المواقع والمخيمات والمدن في كافة انحاء فلسطين التاريخية الى جانب المخيمات وبعض المدن الاوروبية للتاكيد على حق العودة ورفض صفقة العصر التي اعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

واضاف العزة ان ايقاد الشعلة سيجري بالتوازي ما بين غالبية المواقع التي اعلن فيها عن تنظيم فعاليات لايقاد الشعلة موضحا انه سيتم إيقاد شعلة عودة اللاجئين والمهجرين الفلسطيين في الرابع عشر من أيار الجاري في اراضي فلسطين المحتلة عام 48 ومخيمات اللاجئين ابرزها مخيم برج البراجنة، ومخيم الفوار، ومخيم الدهيشة، ومخيم عايدة، ومخيم الجلزون، ومخيم بلاطة، والقدس، وغزة، وامستردام وجنيف.

واضاف العزة ان كافة الفعاليات التي ستشارك باحياء ذكرى النكبة اعتمدت شعارات موحدة للتصدي لصفقة القرن التي يقودها المجرمان بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب وابرز هذه الشعارات شعب_واحد_مصير_واحد_والعودة_اكيدة الى جانب شعار العودة_حق_وإرادة_شعب ولنوقد معا شعلة_العودة.

واشار مدير مركز بديل الى ان كافة الفعاليات والمؤسسات والفصائل في المخيمات وخارجها يتوحدون اليوم لانجاح الفعاليات التي ستتواصل على مدار اسابيع وباشكال مختلفة لاحياء ذكرى النكبة لهذا العام حيث ستتضمن الفعاليات انشطة ثقافية واعلامية وتربوية من خلال المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال حقوق اللاجئين والمهجرين بشكل خاص وحقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام.

كما اشار العزة الى ان الفعاليات ستتضمن ايضا حلقات وتغطية اعلامية بالتعاون مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN حيث ستبث كافة فعاليات اضاءة شعلة العودة عبر مواقع الشبكة الى جانب حلقات تلفزيونية و ومضات تلفزيونية ستبث على مدار شهر على الاقل من خلال تلفزيون الشبكة ومواقعها الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها مثمنا تعاون الشبكة الاعلامي.

واشار الى ان الجهود يجب ان تنصب في هذا العام والاعوام المقبلة على تعزيز انشطة وبرامج مقاومة الضم والاستعمار الاسرائيلية الامريكية من خلال السعي لتعزيز صمود ابناء شعبنا في ارضهم كمقدمة للعمل على البدء بتحقيق العودة الى الديار من خلال العمل على الارض حتى نكون قادرين على مواجهة صفقة العصر وغيرها من مؤامرات تحاك للنيل من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعا العزة كافة وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الى التركيز هذا العام على شعارات احياء ذكرى النكبة بهدف التاكيد على وحدة الحال والنضال ليكون شعبنا قادرا على مواجهة مخططات الاستعمار والتهويد التي تنتهجها اسرائيل والولايات المتحدة اللتا تعاديان الحقوق الفلسطينية.

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