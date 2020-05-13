استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح هيثم بلل

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باستقرار الحالة الصحية للأسير الجريح هيثم إبراهيم بلل من يطا، الذي اصيب أمس على حاجز قلنديا، بعد اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.

وأوضحت الهيئة، عقب زيارة محاميها للأسير المصاب، اليوم الأربعاء، أن المعتقل بلل يقبع حاليا في قسم العناية المكثفة بمستشفى شعار تصيدك الاسرائيلي، وهو مصاب برصاصة في البطن.

وبينت الهيئة أن محكمة الاحتلال في القدس، قررت تمديد توقيف الأسير بلل حتى الاثنين المقبل بذريعة استكمال التحقيق.