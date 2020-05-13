الزهار: صفقة تبادل الأسرى في مرحلة "جس النبض"

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، إن صفقة تبادل الأسرى مع حكومة الاحتلال تحتاج مزيدا من الوقت لكي يتم الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الذين يجب تحريرهم.

وأضاف الزهار، في حديث تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التجربة الحالية يمكن تسميتها مرحلة "جس النبض"، وخصوصا أن هناك انتخابات لدى الاحتلال وحكومة مشكلة من طرفين، وبالتالي إمكانية حصول صفقة ورادة، ولكن قد تأخذ سنوات حتى تتم.

وتابع "من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إجراء صفقة، لكنه يتخذ الخطوات الأمنية لإمكانية معرفة الأماكن لإمكانية اخراج الجنود المحتجزين من يد المقاومة مجانا، وحينما يفشل يبعث رسائل، و هذه تجربتنا في صفقة شاليط كانت".

وأوضح الزهار، أنه في الفترة الماضية كان هناك حراك ولكن الاحتلال لم يتخلى عن منهجه الاستخباراتي لمعرفة مكان جنوده المحتجزين لدى فصائل المقاومة دون دفع الثمن.

وقال: "من حيث المبدأ لا بد من اتخاذ كل الوسائل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، خصوصا الذين الذين أمضوا سنوات طويلة من عمرهم في السجون".

وحول المعايير التي تطالب بها حماس قال القيادي في الحركة: "حينما تطالب حماس الثمن تضع معايير خاصة ، فهناك مطالبات بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين امضوا فترات طويلة في السجون وكذلك كبار السن، وأصحاب الامراض المزمنة".

وعن دور الوسطاء والدور المصري في الصفقة بيّن الزهار أن "الوسطاء يتغيرون، حيث بدء الأمر من جهات إنسانية، ومن ثم جماعة الازمات الدولية، وبعد ذلك دخلت شخصيات اعتبارية اوروبية، ومن ثم دخلت الجهود المصرية على خط الوساطة".