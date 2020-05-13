77 حالة وفاة و1445 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل77 حالة وفاة، و1445 إصابة، إضافة إلى 649 حالة تعاف، في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن فريق عملها المصغر يتابع قضية العالقين في جميع الدول، ويستمع ويشاهد عديد المناشدات لإعادتهم الى أرض الوطن، ويتلقى عشرات الاتصالات يومياً بهذا الخصوص.

وبينت أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يتابعون بالتعاون مع جميع الأطراف الفلسطينية ذات الصلة قضية عودتهم، والوقوف عند احتياجاتهم والعمل على تلبيتها على المستويات كافة، الصحية والمعيشية والعلاجية، مشيرة إلى أن ذلك يشمل استمرار التنسيق والتواصل مع الأشقاء في دول الجوار للحصول على الموافقات اللازمة لتشغيل المطارات والمعابر الحدودية.

وناشد فريق العمل جميع العالقين من طلبة ومواطنين، التواصل الدائم مع سفارات دولة فلسطين، والاتصال على أرقام الطوارئ المعلنة من قبلها وخلايا الأزمة المشكلة في جميع الدول بهدف تقديم الخدمات لهم.

وشدد على أن السفارات تتلقى يوميا مئات الاتصالات والاستفسارات وترد عليها، وتعمل بكامل طاقتها لخدمة أبناء شعبنا في هذه المرحلة الحرجة والصعبة، خاصة العالقين منهم.

وأكد أهمية عدم التعميم لأية مشكلة أو تقصير أو خلل قد يحدث هنا أو هناك، مطالبا جميع العالقين من أبناء شعبنا بالتحلي بالدقة في نقل المعلومة، وتوضيح طبيعة أية مشكلة تواجههم وأي تقصير من أي سفارة، حتى يتسنى للوزارة المباشرة بعلاجها أو تصحيح أي خلل، كواجب وطني ومهني والتزام أخلاقي وإنساني تجاه أبناء شعبنا، وأن يبقوا في أماكنهم، وأخذ احتياطات الوقاية والسلامة من الفيروس ريثما يتم فتح المجالات الجوية.

وأكد الفريق أن التزام السفارات ولجان الطوارئ بالوقوف إلى جانب الأوضاع المعيشية والصحية للعالقين هو التزام ثابت وحق لطلبة والمواطنين علينا، مشيرا إلى تواصل حملات الخير والتبرعات وتوزيع الطرود الغذائية والمواد المعقمة على الجميع.