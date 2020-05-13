روحاني: نواجه "أسوأ حكومة أمريكية على مر التاريخ"

وطن: قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده تواجه منذ عامين "أسوأ حكومة أميركية على مر التاريخ"، مشيراً إلى أنها "عاجزة وعديمة الرحمة والإنسانية".

وشدد روحاني على أن الإدارة الأميركية "كانت دائمًا إرهابية لكنها بلغت مستويات منقطعة النظير في الآونة الأخيرة". معتبرًا أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "لايفهم ألف باء السياسة".

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حادثة بحر عمان قبل أيام التي أودت بحياة عدد من عناصر البحرية الإيرانية كانت "مريرة ومؤلمة ومؤسفة"، وأنه سيتم دراسة جميع أبعاد الحادثة والكشف عن تفاصيلها.

وكانت العلاقات العامة للقوات البحرية في الجيش الإيراني أعلنت مساء الأحد الماضي عن تعرض سفينة (كنارك) الصغيرة المخصصة للدعم لحادث، أدى مقتل 19 عنصراً من القوة البحرية وجرح 15 آخرين، وتمّ نقل الجميع إلى المراكز الصحية"، مشيرة إلى أنه "تمّ نقل السفينة، التي تعرضت للحادث إلى منطقة الرصيف البحري، لإجراء عمليات التحقيق".