مصطفى البرغوثي: لا بد من مواجهة جيش الاحتلال الذي يرتكب الجرائم مستغلا وباء كورونا وصمت العالم

وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، في تصريح لوسائل الإعلام إن جيش الاحتلال يقوم باستباحة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية و يصعد جرائمه مستغلا انشغال العالم بوباء الكورونا و الصمت الدولي المريب على جرائمه.

ووصف البرغوثي اقتحامات جيش الاحتلال لبلدة يعبد، ومخيم الفوار، وإطلاقه الرصاص الحي على المواطنين والأطفال العزل في مخيم الفوار مما أدى إلى استشهاد الطفل زيد قيسية ابن الأربعة عشر عاما بالإضافة إلى القرار الجائر بمصادرة أجزاء من الحرم الإبراهيمي، بالجرائم الرامية إلى تمهيد الأجواء للبدء بتطبيق صفقة القرن و ضم معظم أراضي الضفة الغربية.

و أكد البرغوثي أن الاحتلال لن يرتدع الا بتصعيد المقاومة الشعبية لمخططاته، و الإسراع في إنهاء الإنقسام وتوحد الجميع حول استراتيجية كفاحية لمواجهة الاحتلال و نظام التمييز العنصري الإسرائيلي، و التوجه لكل دول العالم و برلماناته و حركاته السياسية للبدء بحملة شاملة لفرض العقوبات على إسرائيل وعلى نظام الأبرتهايد الذي تقوم بتكريسه.

و أكد البرغوثي أن حركة المبادرة الوطنية بدأت بإجراء اتصالات واسعة مع حركات وقوى التضامن و الأحزاب والبرلمانيين في العالم للبدء بإجراءات فورية لمواجهة التغول الإسرائيلي ولفرض العقوبات عليه.

و قال البرغوثي إن كل إجراءات الاحتلال لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني بل ستؤدي إلى تصعيد مقاومته بكل الأشكال ولن يرتدع الاحتلال إلا بمواجهته.