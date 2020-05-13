إخضاع السفير الأمريكي فريدمان لفحص كورونا ومنعه من استقبال بومبيو

وطن: خضع ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، لفحص مخبري لكشف الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد معاناة فريدمان من مشاكل في الجهاز التنفسي، حيث كانت هناك مخاوف من إصابته بالفيروس ما دفع لإخضاعه للفحص.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، تبين أن نتيجة الفحص سلبية.

وتقرر إبقائه بعيداً عن استقبال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي وصل إلى دولة الاحتلال صباح اليوم، وعدم الاقتراب منه في حال تقرر السماح له بحضور الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين.