محدث.. تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في الامارات

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطن جلال محمد كامل ابو شدق (52 عاما)، ومواطنة تبلغ من العمر (52 عاما) بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن هاتين الحالتين سبقتهما حالة وفاة يوم أمس في دولة الامارات للمواطن أحمد محمود درويش (46 عاما) في مدينة العين، بسبب الفيروس.

وبتسجيل هذه الوفاة الجديدة، ترتفع عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 76.