بومبيو يصل إلى دولة الاحتلال في زيارة ستستمر بضع ساعات

وطن: وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الاحتلال، في زيارة ستكون خاطفة لعدة ساعات.

ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق من اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعقد لقاء منفصل مع بيني غانتس حليف نتنياهو الجديد في الحكومة، إلى جانبه غابي أشكنازي وزير الخارجية الجديد.

كما سيلتقي بشكل منفصل مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، إلى جانب مشاركته في لقاء ثلاثي سيعقد بحضور نتنياهو.

وستركز المباحثات كما أعلن بومبيو على الملف الإيراني النووي وكذلك تموضع القوات التابعة لطهران في سوريا، والملف المتعلق بما يعرف بـ"صفقة القرن" التصفوية، وخاصةً ملف الضم وتطبيق سيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.