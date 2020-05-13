إصابات ومواجهات... جيش الاحتلال يحاصر "يعبد" على خلفية مقتل الجندي

وطن: تواصل قوات الاحتلال حصار بلدة يعبد التي شهدت مواجهات استمرت لساعات فجر اليوم الأربعاء، بين شبان وجنود الاحتلال، حيث شابين برصاص الاحتلال، وآخرون بالاختناق؛ جراء قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأعلن الهلال الأحمر عن إصابة بالرصاص الحي في الصدر وإصابتين بالمطاط في مواجهات ببلدة قفين القريبة من يعبد.

واقتحم جيش الاحتلال، بعشرات الآليات العسكرية، يعبد، ولا يزال يحاصرها، بعد مقتل جندي إسرائيلي من وحدة "غولاني" بحجارة بحجر، أمس الثلاثاء.

وانتشرت قوات الاحتلال بآليات كثيرة في شوارع البلدة في إطار الهجمة التي تنفذها في البلدة والاعتقالات والتحقيقات التي طالت العشرات من سكان البلدة.

كما قامت قوة كبيرة للاحتلال ترافقها جرافتان عسكريتان باقتحام البلدة وحاصرت الموقع الذي قتل فيه الجندي مرة أخرى. وتم اعتقال أكثر من 10 أشخاص في المبنى الذي ألقيت منه الحجارة التي تسببت في مقتل الجندي، بحسب بيان جيش الاحتلال.