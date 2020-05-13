كورونا عالميا: نحو 292 ألف وفاة و4 مليون و327 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الثلاثاء، أن الفيروس أودى بحياة 291,819 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 4 مليون و 327 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم اكثر من مليون و571 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 14 دولة، الثلاثاء، عن وفاة 44 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 6,515 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بزيادة في الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات مقارنة مع حصيلة الاثنين التي كانت 34 حالة وفاة، و5,591 إصابة مؤكدة، في 13 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الثلاثاء، نحو 75 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,688 حالة وفاة، حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الثلاثاء، عن 1,416 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 83,211 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 404 آلاف شخص، منهم 18,552 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بلغت حصيلة الوفيات لديها 32,692 شخصاً، منهم 627 الثلاثاء، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 226,463 إصابة، منهم 3,403 حالات اكتشفت آخر 24 ساعة.

اما ايطاليا فتحتل المركز الثالث، وسجلت الثلاثاء، 172 حالة وفاة، من مجموع 30,911 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 1,402 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 221,216 حالة مؤكدة.

فرنسا من جانبها تقدمت الثلاثاء، مركزا عالميا واحدا على حساب اسبانيا، لتستقر بذلك عند المركز الرابع من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي بلغت 26,991 وفاة، منهم 348 الثلاثاء، وحصيلة 178,225 إصابة، منهم 802 في آخر 24 ساعة. لتتراجع بذلك اسبانيا وتستقر عند المركز الخامس، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 26،920 شخصاً منهم 176 الثلاثاء، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 269,520 شخصاً، منهم 1,377 في آخر 24 ساعة.

البرازيل استقرت عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 12,065 شخصا، منهم 440 الثلاثاء، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 173,141 حالة مؤكدة، منهم 3,998 في آخر 24 ساعة.

تأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 8,761 حالة، منهم 54 الثلاثاء، وحصيلة 53,779 إصابة، منهم 330 آخر 24 ساعة.

ألمانيا استقرت عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 7,718 شخصاً، منهم 57 الثلاثاء، وبحصيلة 173,034 إصابة، منهم 458 آخر 24 ساعة.

إيران التي لا تزال تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,733 شخصاً، منهم 48 الثلاثاء، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 110,767 إصابة، منهم 1,481 آخر 24 ساعة.

كما ولا تزال هولندا تستقر عند المركز العاشر عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 5,510 أشخاص، منهم 54 الثلاثاء، و حصيلة اصابات تبلغ 42,984 إصابة، منهم 196 آخر 24 ساعة.

كندا استقرت عند المركز ال11، بحصيلة وفيات بلغت 5,167 شخصاً، منهم 174 الثلاثاء كما سجلت 1،124 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 71,105 حالات في البلاد.

كما وتستقر الصين، عند المركز ال12، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الثلاثاء، ومنذ ايام عديدة ماضية، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,919 حالة، منهم تسجيل إصابة جديدة لشخص واحد فقط في آخر 24 ساعة.

49 وفاة و6,515 إصابة جديدة في 14 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت الثلاثاء، عن 44 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، الكويت، السعودية، الجزائر، الإمارات، العراق، البحرين، واليمن، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 11 شخصاً، من مجموع 544 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 347 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 10,093 حالة.

كما سجلت الكويت وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 75 شخصاً، كما سجلت 991 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 10,277حالة حتى الآن.

وسجلت السعودية 9 حالات وفاة، من مجموع 264 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1,911 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 42,925 شخصاً، وتشهد السعودية مؤخراً، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

وسجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 515 شخصاً، فيما سجلت 176 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,067 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات حالتي وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 203 أشخاص، كما سجلت 783 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 19,661 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت العراق وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 112 شخصا، فيما سجلت 95 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,913 حالة حتى الآن.

كما وسجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 9 أشخاص، فيما سجلت 286 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,522 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت اليمن وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 10 أشخاص، كما سجلت 9 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 65 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 1,526 إصابة جديدة، من مجموع 25,149 حالة، توفي منهم 14 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان 148 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,721 حالة، توفي منهم 17 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت المغرب 137 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,418 حالة، توفي منهم 188 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الصومال 81 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,170 حالة، توفي منهم 52 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 576 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

واخيراً سجلت لبنان 11 إصابة جديدة، من مجموع 870 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن

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