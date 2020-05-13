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أسعار صرف العملات

13.05.2020 07:19 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم الأربعاء كما يأتي:

الدولار:3.51
الدينار:4.95
اليورو:3.81

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