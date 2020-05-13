أسعار صرف العملات

بومبيو يصل إلى دولة الاحتلال في زيارة ستستمر بضع ساعات

قوات الاحتلال تعتقل 3 فتية في بيت جالا

مستوطنون يخطون عبارات عنصرية وعدائية في بلدة بيتين شرق رام الله