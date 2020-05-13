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إقتصاد وأعمال
استشهاد الطفل زيد قيسية برصاص جيش الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل
موجز الاخبار 11-5-2020
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موجز الاخبار 29-4-2020
موجز الاخبار 28-4-2020
بومبيو يصل إلى دولة الاحتلال في زيارة ستستمر بضع ساعات
إصابات ومواجهات... جيش الاحتلال يحاصر "يعبد" على خلفية مقتل الجندي
حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
كورونا عالميا: نحو 292 ألف وفاة و4 مليون و327 ألف إصابة
أسعار صرف العملات
13.05.2020
07:19 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الأربعاء كما يأتي:
الدولار:3.51
الدينار:4.95
اليورو:3.81
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