حزب الشعب الفلسطيني يحيي الطواقم الطبية الفلسطينية كافة





وطن: حيا حزب الشعب الفلسطيني القطاعات الطبية الفلسطينية، وبشكل خاصة الأطقم التمريضية العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.

وقال الحزب في بيان صحفي، الثلاثاء، إن اليوم العالمي للتمريض (IND) الذي يصادف 12 أيار/ مايو، يأتي هذا العام وسط جهود مضنية بذلها ويبذلها قطاع الرعاية الصحية في كل العالم ومنها بلادنا فلسطين لعلاج مصابي فيروس "كورونا" المستجد كوفيد- 19، وشهد العالم أجمع على الدور البطولي الذي يقدمه هذا القطاع في كل الدول، والذي يعتبر أكثر المهن إنسانية.

وأضاف الحزب: ان هذا اليوم يمثل مناسبة إضافية لتسليط الضوء على الدور البارز والهام للقطاعات الطبية كافة، وخاصة للكادر التمريضي في تقديم الرعاية الصحية، لا سيما في ظل انتشار فيروس "كورونا" الذي أبرز الدور الأصيل والكبير للكوادر التمريضية والطبية وجسد أثرهم الحيوي.

وفي ختام بيانه، أعرب الحزب عن بالغ تقديره العالي لجميع الطواقم الطبية وكوادرها التمريضية في فلسطين، كونهم من خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع.