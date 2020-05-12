صعود الذهب بسب تراجع الدولار الأمريكي جراء تبعات كورونا

وطن: ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، مع توقع مزيد من تحفيز المركزي الأمريكي، لدعم الاقتصاد المتضرر من تبعات جائحة كورونا والإغلاق.



وارتفع سعر الذهب، في السوق العالمية، بفضل تراجع الدولار الأمريكي.



وزاد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.35% إلى 1701.50 دولار للأوقية، في أواخر جلسة التداول.



وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5% لتسجل عند التسوية 1706.80 دولار للأوقية.



وقال متعاملون، إن الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، سيبدأ اليوم شراء أسهم صناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في السندات، وذلك في إطار مساعيه لتحسين أداء الأسواق في أعقاب جائحة فيروس كورونا.



وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الثلاثاء الاحتياطي الاتحادي على تبني أسعار فائدة سلبية حتى مع قول بعض أعضاء البنك المركزي إنهم لا يرون حاجة إلى تحريك معدلات الفائدة، التي هي الآن قريبة من الصفر.



وقفزت أسعار الذهب أكثر من 12% منذ بداية العام الحالي، مع إطلاق بنوك مركزية كبرى حول العالم، موجة من التحفيز لتقييد الأضرار الاقتصادية.



وبين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.7% إلى 1843.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.70 % إلى 762.21 دولار للأوقية، فيما تراجعت الفضة 0.44 % إلى 15.48 دولار للأوقية.



المصدر: رويترز

