الحصيلة الحقيقية لضحايا كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفا

وطن: تجاوزت حصيلة المتوفين بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة 40 ألفا مما يجعلها الأسوأ في أوروبا ويثير المزيد من التساؤلات حول إدارة رئيس الوزراء بوريس جونسون لأزمة فيروس كورونا.

ويحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية لانجلترا وويلز صار العدد الرسمي للمتوفين في المملكة المتحدة 38289 حتى الثالث من مايو أيار بحسب إحصاء رويترز لسجلات الوفيات التي تشمل أيضا اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وطبقا لأحدث البيانات اليومية توفي منذ ذلك الحين 2251 مريضا على الأقل في مستشفيات انجلترا مما يرفع حصيلة المتوفين الفعلية حتى يوم الثلاثاء إلى أكثر من 40 ألفا.

وفي حين يؤدي تفاوت طرق الإحصاء إلى صعوبة المقارنات مع الدول الأخرى فإن الرقم أكد أن بريطانيا من بين الدول الأشد تضررا من الجائحة التي قتلت حتى الآن أكثر من 285 ألفا في مختلف أنحاء العالم.

ونُشرت أحدث البيانات بعد يوم من خطة تدريجية وضعها جونسون لإعادة بريطانيا إلى العمل شاملة نصيحة بوضع الكمامات المصنعة في المنازل على الرغم من أن محاولته لرفع العزل العام المتصل بفيروس كورونا أثارت البلبلة.

وقال زعماء الأقاليم المتمتعة بتفويضات وهي اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إن خطة جونسون تنطبق على انجلترا فقط. وطلبوا من الناس البقاء في البيوت.

ويزيد مثل هذا المعدل الكبير للوفيات الضغط على جونسون. وتقول أحزاب المعارضة إن رئيس الوزراء كان بطيئا أكثر من اللازم عندما فرض العزل العام وكان بطيئا أكثر من اللازم عندما بدأ الفحوص كما كان بطيئا أكثر من اللازم في تسليم معدات الوقاية للمستشفيات.

ورسمت البيانات صورة قاتمة لدور رعاية المسنين التي تضررت بشدة على نحو خاص من الفيروس.

ويعادل عدد المتوفين في دور رعاية المسنين الآن ثلث حصيلة المتوفين بكوفيد-19 في انجلترا وويلز.

المصدر: (رويترز)