العراق يسجل ارتفاعاً جديدا في اعداد المصابين بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في معدل زيادة الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 95 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان، إن "مختبراتها سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أظهرت إحصائيات الوزارة، إن العاصمة بغداد هي الأكثر تسجيلا للإصابات من بين المحافظات، حيث سجلت 71 إصابة بكورونا".

وأضافت أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وديالى"، مشيرة إلى "تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2913 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 112 شخصا، و 1904 حالة شفاء".

المصدر: RT