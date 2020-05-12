تفاصيل جديدة بشأن مقتل جندي الاحتلال في يعبد

وطن: كشف التحقيق الأولي لجيش الاحتلال حول مقتل جندي خلال اقتحام بلدة يعبد بجنين، أن الجُندي قُتل بسبب أن الخوذة التي كان يرتديها، كانت غير سليمة و"غير ناجعة"، وأظهر التحقيق أن الجُندي أُصيب بطوبةٍ للبناء (بلوك)، مباشرة في رأسه، لـ"ينهار على الفور" بعدها.

وأوضح التحقيق أيضا أن اثنين من جنود الاحتلال، كانا قريبين من الجُندي الذي قُتِل، وتمكنا من إطلاق النار على السطح الذي أُلقي منه "البلوك"، لكنهما لم يستطيعا إصابة أحد، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية "12"، عبر موقعها الإلكترونيّ.

وأفادت القناة، بأنّ التحقيق يبحث احتمالَ إلقاء أكثر من شخص للحجارة من على السطح، لافتةً إلى أن طائرةً مُسيّرةً "كانت جزءًا من المهمة"، قد استُخدِمت خلال اقتحام يعبد، إلا أنها لم تكن في النقطة ذاتها، عندما أُصيب الجندي، وبالتالي "لا "يمكن رؤية لحظة الارتطام (لحظة إصابة الجندي) من الجو".

ووصل طبيب مُرافق للمكان، حيث قدّم الإسعافات الأولية للجندي المُصاب، الذي نُقل في ما بعد بمروحيّة إلى المستشفى.

وادعى جيش الاحتلال أنه أجرى تحقيقا أوليا في الأحداث التي وقعت في يعبد، تبين منه أنه خلال عملية اعتقال نفذها في البلدة ألقى شخص تواجد على سطح مبنى مكون من ثلاثة طوابق حجرا. وأضاف الجيش أن التقديرات هي أن الشخص الذي تواجد على سطح المبنى انتظر أن يرفع الجندي رأسه ثم ألقى الحجر باتجاهه.

وأظهر تحقيق الاحتلال مع نفسه، أن عملية الاعتقالات جرت قرابة الساعة 04:30 فجرا، وبعد أن انتهت القوات، التي شملت ثلاث سرايا من لواء "جولاني"، من حملة الاعتقالات وبدأت تنسحب من البلدة، تم إلقاء حجر من سطح البيت الأخير الذي تواجد فيه الجنود، وأصابت رأس جندي، "كان يرتدي خوذة".

ولا تزال قوات الاحتلال تسير دوريات في يعبد بادعاء أنها تطارد الشخص الذي ألقى الحجر، فيما حضر إلى المكان قائد الكتيبة، الضابط في جيش الاحتلال، أيوب كيوف، وأفراد من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بهدف التحقيق مع أشخاص من العائلة التي تسكن في المبنى الذي القي من على سطحه الحجر.

واعتقلت قوات جيش الاحتلال 16 مواطنا في حملة واسعة شنتها في بلدة يعبد، قرب جنين، ، بعد مقتل الجندي، الليلة الماضية.

المصدر: عرب 48