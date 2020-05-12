إصابات جديدة بكورونا حول العالم

وطن: لا تزال أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد تشهد ارتفاعا في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع تأكيد منظمة الصحة العالمية أن كورونا تصنف كفيروسات "محيرة للغاية"، و"من الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها".

وحتى الثلاثاء، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 4 ملايين و274 ألفا و656، فيما بلغ عدد المتعافين مليون و537 ألفا و315. أما عدد وفيات الوباء فبلغ 287 ألفا و670 حالة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس في مؤتمر افتراضي: "لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه".

وأشارت إلى أن المنظمة تركز على "معرفة المزيد بشأن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج الواعدة"، قائلة: "تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدا من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك".