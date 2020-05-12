تعليمات مشددة من الرئيس بإعادة الطلاب العالقين في الخارج

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس تعليمات مشددة لوزير الخارجية رياض المالكي، بالعمل على إعادة الطلاب والعالقين الفلسطينيين من دول العالم المختلفة إلى فلسطين، والتنسيق مع وزارة الصحة لترتيب إجراءات عودتهم وتقديم الفحوصات والخدمات الطبية لهم عند وصولهم إلى فلسطين.

وقد استمع الرئيس اليوم الثلاثاء، إلى تقرير من المالكي عن أوضاع الجاليات الفلسطينية في الخارج في ظل تفشي وباء كورونا.

وقدم وزير الخارجية تقريرا مفصلا عن أعداد وأماكن الفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في دول العالم المختلفة، وكذلك عن حالات الوفاة بين الفلسطينيين في الخارج جراء هذا الوباء.

وأوعز الرئيس باستمرار متابعة وزارة الخارجية للجاليات الفلسطينية للوقوف على أوضاعها، وتقديم ما يمكن من مساعدة لها.

وأثنى على جهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع الفلسطينيين في الخارج، وتقديم المساعدة المطلوبة لهم.