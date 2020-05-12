المستشار أبو شرار يستنكر تصريح مدير شرطة الخليل ويعتبره مسّا باستقلالية القضاء وهيبته

رام الله - وطن: استنكر المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا، امتناع جهاز الشرطة الإفراج عن عدد من الموقوفين قررت المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة.

وقال ابو شرار في تصريح صحفي ان مدير شرطة الخليل قد مسّ باستقلالية القضاء وهيبته، وكتب منشورًا على وسائط التواصل زعم فيه وجود محسوبية لدى القضاء والنيابة.

وشدد المستشار أبو شرار على أن أي جهة كانت، لا تملك رفض تنفيذ قرار محكمة، أو التدخل في عمل القضاء على اعتبار أن ذلك يمثل فعلا يعاقب عليه القانون، مطالبا الجهات ذات العلاقة بمحاسبة الضابط المذكور.

ويعاقب القانون الأساسي الفلسطيني بايقاع عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة لكل من يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد كشفت، امس الاثنين، لوطن، أن شرطة الخليل لم تفرج عن موقوفين بتهمة الاعتداء على رجال الأمن في حادثة سوق الخليل، بالرغم من إصدار محكمة صلح الخليل قراراً بالافراج عنهم.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة د.عمار دويك لـوطن، إن عائلات المتهمين بالاعتداء على عناصر الأمن في حادثة سوق الخليل، توجهوا إليهم اليوم، وقاموا بتزويدهم بأوامر إفراج بكفالة صادرة عن محكمة صلح الخليل، لكن لم يتم الافراج عنهم من قبل الشرطة.

وأضاف "كما علمنا أن الشرطة تنوي توجيه تهم جديدة لهم من اجل ابقائهم رهن التوقيف".

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