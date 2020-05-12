مواجهات مستمرة مع جيش الاحتلال في "يعبد".. ثلاث إصابات واعتقال 10 مواطنين

وطن: أعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطنيني يوم الثلاثاء، أنها نقلت ثلاث إصابات لشبان فلسطينيين من محيط منطقة المواجهات في بلدة يعبد قضاء جنين، ولا تزال المواجهات مع قوات الاحتلال مستمرة.

وحسب شهود عيان، اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل، خاصة في حي السلمة، وبتعزيزات عسكرية يتواجدون في كافة أرجاء البلدة، وسط حالة استنفار، عقب اعلان جيش الاحتلال في بيان مقتل أحد جنوده بحجر خلال عملية الاقتحام.

وأفادت مصادر محلية، ان حملة اعتقالات واسعة يقوم بها الجيش في البلدة، وتم اعتقال 10 مواطنين، من بينهم فتاتين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: كشف التحقيق الأولي في حادثة مقتل جندي غولاني "عميت بن يغئال" أن منفذ "الهجوم" نصب للجندي كمينا من أعلى منزل مكون من 3 طوابق وجهز حجارة كبيرة مسبقا، المنفذ افتعل ضجيجا عند مرور الدورية أسفل المنزل".

وأضافت الصحيفة: "عندما سمع الجندي بن يغئال الضجيج رفع رأسه ونظر لأعلى ليكتشف ما يجري، لكن فاجأه المنفذ وألقى عليه حجر كبير ما أدى لإصابته في وجهه مباشرة إصابة قاتلة ".

واكدت الصحيفة العبرية، لا تزال القوات تجري عمليات بحث وتمشيط وتحقيق للتعرف على المنفذ.

وتشن قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في حي السلمة، وتستجوب ساكنيها، وجميعهم من عائلة أبو بكر، عرف منهم: يوسف نظمي، والشقيقان عطية ومحمد، وربحي ونظمي، وسائد عمر وشقيقه رائد، ولطفي.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن جنود لواء منشيه الإقليمي يجرون أعمال بحث واعتقالات مكثفة في المنازل المحيطة بالمكان التي قتل فيه الجندي الرقيب أول عميت بن يغئال في بلدة يعبد بجنين.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح يوم الثلاثاء، عن مقتل جندي، خلال اقتحام قرية يعبد بجنين.