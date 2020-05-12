تفاصيل جديدة حول مقتل جندي من جيش الاحتلال في يعبد

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية تفاصيل جديدة حول مقتل جندي من جيش الاحتلال في بلدة يعبد.

وحسب المراسل العسكري لصحيفة يديعوت فقد كشف التحقيق الأولي في حادثة مقتل جندي غولاني "عميت بن يغئال" أن منفذ الهجوم نصب للجندي كمينا من أعلى منزل مكون من 3 طوابق وجهز حجارة كبيرة مسبقا.

واضاف ان المنفذ افتعل ضجيجا عند مرور الدورية أسفل المنزل، وعندما سمع الجندي بن يغئال الضجيج رفع رأسه ونظر لأعلى ليكتشف ما يجري، ليفاجئه المنفذ بالقاء حجر كبير عليه ما أدى لإصابته في وجهه مباشرة إصابة قاتلة.

وأعلنت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم عن مقتل جندي من جيش الاحتلال صباح اليوم، أثناء اقتحام بلدة "يعبد" جنوب مدينة جنين.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن جنديا من جيش الاحتلال قتل متأثرا بجراح أصيب جراء إصابته بحجر في رأسه خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة يعبد.

وقال جيش الاحتلال إنه في حوالي الساعة 4 صباحا اقتحمت كتيبة تابعة للواء جولاني بلدة يعبد، وخلال مواجهات اندلعت مع الشبان أصيب جندي بحجر في رأسه حيث جرى نقله الى المستشفى في مدينة حيفا قبل أن يعلن عن وفاته.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجندي عميت بن يغئال (21 عاما) من حي رما غان جنوب تل أبيب، قتل بعدما ألقي حجر على رأسه في بلدة يعبد.

وذكر موقع (والا) العبري، أن جنديا قتل جراء إصابته بحجر في رأسه، خلال "نشاطات" للجيش ، في قرية يعبد قضاء جنين.

حيث اعتقل جيش الاحتلال 4 شبان من البلدة خلال عملية الاقتحام.