توجيه دعوة لحماس والجهاد والشعبية لحضور اجتماع القيادة برام الله السبت المقبل

وطن: كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن توجيه دعوة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي لحضور اجتماع القيادة المقرر في مدينة رام الله يوم السبت المقبل.

وقال مجدلاني في حديث إذاعي، صباح الثلاثاء، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية سوف يشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية يوم السبت.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سوف تعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، وستقدم توصياتها للقيادة الفلسطينية، حيث تكون تلك التوصيات قائمة على ان المرحلة الانتقالية قد انتهت، وبالتالي "الانتقال من السلطة إلى الدولة".

وقال مجدلاني: "اليوم سوف تتبلور مجموعة من الأفكار والإجراءات السياسية في المجال السياسي أو القانوني والمجالات المختلفة، وستكون أساسا وانطلاقا من أن المرحلة الانتقالية قد انتهت، وبالتالي سن فتح صفحة جديدة في اطار العمل لجسيد سيادة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأكد أن هناك خلية عمل ومتابعة حثيثة لبلورة جملة من القرارات والاجراءات التي سوف تتخذها القيادة الفلسطينية، وذلك للرد على مخططات الضم الإسرائيلية لأراضي من الضفة الغربية.