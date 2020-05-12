مقتل جندي من جيش الاحتلال في بلدة يعبد

رام الله - وطن: أعلنت وسائل اعلام عبرية عن مقتل جندي من جيش الاحتلال صباح اليوم.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية ان جنديا من جيش الاحتلال قتل متأثرا بجراح اصيب جراء اصابته بحجر في رأسه خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة يعبد قرب جنين.

وقال جيش الاحتلال إنه في حوالي الساعة 4 صباحا وصلت كتيبة تابعة للواء جولاني الى بلدة يعبد ، وخلال مواجهات اندلعت مع الشبان اصيب جندي بحجر في رأسه حيث جرى نقله الى المستشفى في مدينة حيفا قبل ان يعلن عن وفاته.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان الجندي عميت بن يغئال 21 عاما قتل بعدما ألقي حجر على رأسه في بلدة يعبد.

وتداول مواطنون من بلدة يعبد صباح اليوم تسجيلا مصورا، يظهر اثار دماء غزيزة على احدى شوارع البلدة، خلال انسحاب جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية في بلدة يعبد، ان قوات كبيرة تفتحم بلدة يعبد (اثناء كتابة الخبر) وتتواجد في المكان الذي كان به بقع دماء كبيرة.