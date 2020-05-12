فرنسا تضغط لفرض عقوبات قاسية على "إسرائيل" إذا ضمّت أجزاء من الضفة

وطن: أفاد ثلاثة ديبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بأن فرنسا تحث شركائها في الاتحاد الأوروبي على تهديد دولة الاحتلال برد قاس، في حال قررت الأخيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" فإن بلجيكا، ايرلندا ولوكسمبورغ، يرغبون بمناقشة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة، وشددت رويترز على ان خطوة من هذا القبيل تحتاج الى اجماع جميع أعضاء الاتحاد.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، إنه ستكون له ردة فعل قوية إذا ما استمرت إسرائيل "بالضم غير الشرعي لأراض من الضفة الغربية".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الاحد عن بدأ المحادثات الداخلية في الاتحاد حول كيفية معاقبة إسرائيل في حال نفذت الضم نقلا عن مسؤولين مطلعين في داخل الاتحاد.

وذكرت الصحيفة ان الرد الأشد والذي تقوده السويد، ايرلندا ولوكسمبورغ، من الممكن ان يكون الغاء اتفاقية الشراكة، التي تنظم العلاقات بين الاتحاد واسرائيل، وبمثل هذه الحالة فان الضرر الاقتصادي سيكون كبيرا جدا. إمكانية أخرى هي اخراج إسرائيل من برنامج "الأفق 2027" والذي في اطارة مؤسسات ابحاث، ومؤسسات علمية وتقنية إسرائيلية تحصل على هبات بمئات ملايين الشواقل. سيناريو اضافي، هو تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع اسرائيل، والذي ينتظر موافقة نهائية من الاتحاد الاوروبي، أيضا توجد إمكانية لخطوات إضافية أخرى.

وبموجب دستور الاتحاد الأوروبي فان القرارات الهامة بمجال الشؤون الخارجية يجب ان تتخذ بالاجماع، ولذلك بموجب التقديرات فان الدول الصديقة لدولة الاحتلال داخل الاتحاد بينها هنغارياـ التشيك، رومانيا وبلغاريا، سوف تقوم بعرقلة قرارات عقوبات شديدة تجاه إسرائيل.