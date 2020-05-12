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اسعار صلاف العملات

12.05.2020 06:51 AM
اسعار صلاف العملات

وطن: جاءت اسعار صلاف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:

دولار: 3.49

دينار: 4.90

يورو: 3.77

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