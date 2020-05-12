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إقتصاد وأعمال
مقتل جندي من جيش الاحتلال في بلدة يعبد
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من جنين والخليل
وطن تنشر أسماء المتبرعين الذين أودعوا تبرعاتهم في حساب صندوق "وقفة عز"
موجز الاخبار 11-5-2020
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موجز الاخبار 28-4-2020
فرنسا تضغط لفرض عقوبات قاسية على "إسرائيل" إذا ضمّت أجزاء من الضفة
لا صوت يعلو على صوت الوحدة في مواجهة مؤامراة الضم، والتصفية، والاعتداء على الأسرى
اسعار صلاف العملات
12.05.2020
06:51 AM
وطن
: جاءت اسعار صلاف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
دولار: 3.49
دينار: 4.90
يورو: 3.77
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