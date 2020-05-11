الهيئة المستقلة لـوطن:الشرطة ترفض الافراج عن المتهمين بحادثة سوق الخليل رغم قرار المحكمة.. العميد القدومي يرفض التعليق

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن شرطة الخليل لم تفرج حتى اللحظة عن موقوفين بتهمة الاعتداء على رجال الأمن في حادثة سوق الخليل، بالرغم من إصدار محكمة صلح الخليل قراراً بالافراج عنهم.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة د.عمار دويك لـوطن، إن عائلات المتهمين بالاعتداء على عناصر الأمن في حادثة سوق الخليل، توجهوا إليهم اليوم، وقاموا بتزويدهم بأوامر إفراج بكفالة صادرة عن محكمة صلح الخليل، لكن حتى اللحظة لم يتم الافراج عنهم من قبل الشرطة.

وأضاف "كما علمنا أن الشرطة تنوي توجيه تهم جديدة لهم من اجل ابقائهم رهن التوقيف".

وقال دويك "ان صح ذلك، فهو نوع من انواع الالتفاف على قرار المحكمة ، ونحن في الهيئة المستقلة ندين الاعتداء على رجال الامن ونترك الأمر للمحكمة لتقرر في شأن الحادثة، فيما لو حدث اعتداء على عناصر شرطة الخليل أم لا، وهي التي تقرر إن كانوا مدانين ام لا، وتقرر العقوبة".

وأضاف دويك: لكن طالما ان المحكمة قررت الافراج عنهم في الوقت الحالي يجب احترام قرارها بالافراج عنهم.

واتصلت وطن، بمدير شرطة الخليل العميد عبداللطيف القدومي، لأخذ رد منه على ذلك، إلا أنه اعتذر عن التعليق.

وكانت الشرطة اوقفت 11 من أصحاب البسطات والباعة المتجولين في الخليل، الأسبوع الماضي، بتهمة الاعتداء على 3 عناصر من الشرطة، خلال محاولتها إزالة البسطات من على الأرصفة في سوق الخليل، مما أدى لاندلاع مواجهات بين أصحاب البسطات والشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فيما يلي قرارات أخلاء السبيل الصادرة عن محكمة صلح الخليل: