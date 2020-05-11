إيقاف مسلخ دجاج عن العمل في طولكرم

وطن: أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن إيقاف مسلخ للدواجن عن العمل مؤقتاً إلى حين تصويب أوضاعه القانونية والفنية.

جاء ذلك بعد الجولات الميدانية التي تقوم بها لجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة طولكرم، والتي تضمنت زيارة عدد من المنشات والمحال التجارية، وضمن فرق التفتيش والرقابة للتأكد من تطبيق البرتوكول الصحي.

وكانت الجولة الميدانية للجنة الصحة والسلامة العامة بمشاركة كل من محافظة طولكرم، والصحة، والاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، والزراعة، والحكم المحلي وبلدية طولكرم.