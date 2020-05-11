الاحتلال يستولي على معدات غرب الخليل

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، على معدات من فرش الهوى غرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة تلة فرش الهوى، واستولت على معدات وجسور حديدية، تعود ملكيتها للمواطن رأفت سرحان ناصر الدين حيث كان يستخدمها لاستصلاح أرضه.

وتشهد الكثير من القرى والمناطق في الضفة الغربية، انتهاكات متواصلة تستهدف الأرض والممتلكات، يستغل الاحتلال وقطعان المستوطنين حالة الطوارئ للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية ومصادرتها.